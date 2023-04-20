Спалах у небі над Києвом: в столиці почали продавати "свіженький метеорит"

У Києві продають метеорит. Фото: pixabay.com

Після того, як у небі над столицею напередодні було видно незвичайний спалах, у Києві на онлайн-майданчиках почали продавати шматочки метеорита.

Новини.LIVE з'ясували де та за якими цінами продають "шматочки свіженького метеорита".

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У Києві продають "свіженький метеорит"

У четвер, 20 квітня, на одному з онлайн-майданчиків з продажів ОЛХ з'явилося оголошення про те, що продається метеорит.

Продавець опублікував оголошення про те, що продає "свіженький метеорит". Камінь вагою 12 кг автор оголошення оцінив у десять тисяч гривень. Однак, ціна може бути договірною, оскільки метеорити є різних розмірів та форми.

Оголошення з продажу метеорита на ОЛХ. Фото: скріншот

"ОФІЦІЙНО. Це був не супутник, спалах був спричинений падінням метеорита з потоку Лірід. Ліриди — дуже швидкі та яскраві метеори. Вони не залишають запалених слідів, коли проносяться через атмосферу Землі", — йдеться в описі в одному з оголошень.

Оголошення з продажу метеорита на ОЛХ. Фото: скріншот

Оголошення з продажу метеорита на ОЛХ. Фото: скріншот

Спалах у небі над Києвом

Напередодні увечері, 19 квітня, у Києві вперше за шість днів, було оголошено повітряну тривогу. Жителі міста побачили у небі яскраві спалахи та почули звуки, схожі на вибухи. Втім, з чим були пов'язані спалахи над Києвом, досі точно не відомо.

Спочатку повідомляли про нібито роботу сил ППО. Згодом стало відомо, що загрози збоку росіян не було і ППО не працювали. Натомість "тривогу" оголосили, аби заспокоїти людей

Окрім ППО була ще одна версія про падіння супутника NASA. Втім, вже на ранок 20 квітня це спростували. У космічному агентстві заявили, що супутник досі перебуває на орбіті.

Нагадаємо, після появи у небі над Києвом загадкового зеленого спалаху, щодо якого досі не надали жодних офіційних пояснень, українці у мережі почали жартувати та створювати дотепні меми.