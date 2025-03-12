В Киеве сотни дел по коррупции чиновников не дошли до суда

Депутат Киевсовета Тарас Козак. Фото: Киевсовет

Коррупционные дела в отношении чиновников Киевского совета, КГГА и коммунальных служб годами не доходят до суда. А спустя годы визитов на допросы оказывается, что состава преступления "нет".

Об этом рассказал депутат Киевсовета Тарас Козак в эфире "Киевского времени" в среду, 12 марта.

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Уголовные производства в отношении чиновников

"Напомню, что различные правоохранительные органы открыли сотни, возможно тысячи производств в отношении представителей КГГА, коммунальных предприятий и депутатов", — сказал Козак.

Он отметил, что ежедневно проходят обыски в Киевсовете, в департаментах, в КГГА, в коммунальных предприятиях и до суда доходят единицы, а о приговорах вообще давно не слышно.

По мнению депутата, подозреваемые в коррупции проходят через допросы, обыски и общественное давление, но не получают возможности защитить свою репутацию, потому что дела остаются в подвешенном состоянии.

"Поэтому это еще один крючок со стороны правоохранительных органов. Они открывают уголовные производства и годами тянут. А потом проходит время и вдруг оказалось, что нет состава преступления", — добавил Козак.

Напомним, экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого подозревают в организации захвата земли в Киеве, выехал за границу.

Также в Киеве задержали топ-чиновников "Киевзеленстроя", которые организовали схему "откатов" и получали неправомерную выгоду.