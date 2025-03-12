У Києві сотні справ щодо корупції чиновників не дійшли до суду

Депутат Київради Тарас Козак. Фото: Київрада

Корупційні справи стосовно чиновників Київської ради, КМДА та комунальних служб роками не доходять до суду. А через роки візитів на допити виявляється, що складу злочину "немає".

Про це розповів депутат Київради Тарас Козак в ефірі "Київського часу" у середу, 12 березня.

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Кримінальні провадження щодо чиновників

"Нагадаю, що різні правоохоронні органи відкрили сотні, можливо тисячі проваджень щодо представників КМДА, комунальних підприємств та депутатів", — сказав Козак.

Він зауважив, що щодня відбуваються обшуки в Київраді, в департаментах, у КМДА, в комунальних підприємствах і до суду доходять одиниці, а про вироки взагалі давно не чутно.

На думку депутата, підозрювані у корупції проходять через допити, обшуки та суспільний тиск, але не отримують можливості захистити свою репутацію, бо справи залишаються у підвішеному стані.

"Тому це ще один гачок з боку правоохоронних органів. Вони відкривають кримінальні провадження і роками тягнуть. А потім минає час і раптом виявилося, що немає складу злочину", — додав Козак.

Нагадаємо, ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого підозрюють в організації захоплення землі у Києві, виїхав за кордон.

Також у Києві затримали топпосадовців "Київзеленбуду", які організували схему "відкатів" та отримували неправомірну вигоду.