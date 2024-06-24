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Спровоцировал потасовку в кафе — в Киеве задержали 24-летнего мужчину

24 июня 2024 09:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пьяного жителя столицы задержали из-за провокации на драку в кафе
Патрульная полиция Фото: RFE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в одном из кафе в воскресенье вечером, 23 июня, мужчина начал приставать к другим людям. Правоохранители задержали злоумышленника, который пытался спровоцировать конфликт.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 24 июня.

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Вчера вечером 24-летний житель столицы в состоянии алкогольного опьянения начал приставать в кафе к другим посетителям и провоцировал конфликт. Правоохранители прибыли на место и доставили злоумышленника в отделение.

Его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и назначили на 15 суток административного ареста.

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йЗадержанный мужчина. Фото: Нацполиция

"Правоохранители еще раз призывают граждан соблюдать правопорядок и не допускать совершение правонарушений", — подчеркнули в полиции.

Там отметили, что за совершение каких-либо противоправных действий нарушители обязательно будут нести ответственность согласно нормам действующего законодательства.

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Скриншот поста полиции

Напомним, в Киеве полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на своего товарища на фоне ревности к их общей знакомой.

Также мы писали, что в столице избили ветерана российско-украинской войны из-за прически. Правоохранители сообщили о подозрении одному из нападавших.

Киев
драка
полиция
конфликт
кафе

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