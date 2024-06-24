П'яного мешканця столиці затримали через провокації на бійку в кафе

Патрульна поліція. Фото: RFE

У Києві в одному з кафе у неділю увечері, 23 червня, чоловік почав чіплятися до інших людей. Правоохоронці затримали зловмисника, який намагався спровокувати конфлікт.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 24 червня.

Читайте також:

Спровокував бійку в кафе Києва

Вчора увечері 24-річний мешканець столиці у стані алкогольного спʼяніння почав чіплятись в кафе до інших відвідувачів та провокував конфлікт. Правоохоронці прибули на місце та доставили зловмисника до відділку.

Його притягнули до відповідальності через дрібне хуліганство та призначили до 15 діб адміністративного арешту.

Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція

"Правоохоронці вкотре закликають громадян дотримуватись правопорядку та не допускати вчинення правопорушень", — наголосили в поліції.

Там зауважили, що за вчинення будь-яких протиправних дій порушники обовʼязково нестимуть відповідальність згідно з нормами чинного законодавства.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали чоловіка, який напав з ножем на свого товариша на тлі ревнощів до їх спільної знайомої.

Також ми писали, що у столиці побили ветерана російсько-української війни через зачіску. Правоохоронці повідомили про підозру одному з нападників.