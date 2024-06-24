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Спровокував бійку в кафе — у Києві затримали 24-річного чоловіка

24 червня 2024 09:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
П'яного мешканця столиці затримали через провокації на бійку в кафе
Патрульна поліція. Фото: RFE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві в одному з кафе у неділю увечері, 23 червня, чоловік почав чіплятися до інших людей. Правоохоронці затримали зловмисника, який намагався спровокувати конфлікт.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 24 червня.

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Спровокував бійку в кафе Києва

Вчора увечері 24-річний мешканець столиці у стані алкогольного спʼяніння почав чіплятись в кафе до інших відвідувачів та провокував конфлікт. Правоохоронці прибули на місце та доставили зловмисника до відділку.  

Його притягнули до відповідальності через дрібне хуліганство та призначили до 15 діб адміністративного арешту. 

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Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція

"Правоохоронці вкотре закликають громадян дотримуватись правопорядку та не допускати вчинення правопорушень", — наголосили в поліції.

Там зауважили, що за вчинення будь-яких протиправних дій порушники обовʼязково нестимуть відповідальність згідно з нормами чинного законодавства.

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали чоловіка, який напав з ножем на свого товариша на тлі ревнощів до їх спільної знайомої.

Також ми писали, що у столиці побили ветерана російсько-української війни через зачіску. Правоохоронці повідомили про підозру одному з нападників.

Київ
бійка
поліція
конфлікт
кафе

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