Стабилизационные отключения света в Киеве отменены, — ДТЭК
В Киеве полностью возобновили электроснабжение. Стабилизационные отключения света отменены.
Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании ДТЭК.
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Ситуация с электричеством
"Укрэнерго" отменил ограничение, позволившее в 16:45 возобновить электроснабжение всех жителей столицы. Поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяют", — говорится в сообщении.
Как известно, сегодня, 11 марта, в Киеве были применены стабилизационные отключения света в некоторых районах. В частности, в Голосеевском, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах.
Ракетная атака по Киеву
Напомним, 9 марта россия массированно атаковала ракетами украинские объекты энергетики, под ударом, в частности, оказался и Киев. Так, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. Кроме того, зафиксировали попадания в Святошинском районе.
В жилом квартале обломки сбитой ракеты упали на стоянки у домов. Несколько автомобилей загорелись, пожар ликвидировали спасатели. Двое человек были госпитализированы.
В соседних зданиях выбиты окна, по меньшей мере, два десятка автомобилей побиты — вылетело стекло, обломки пробили металл.
После ракетного удара по столице пришлось применить экстренные отключения электроэнергии. Это, в свою очередь, привело к отключению отопления в части районов Киева.
Школы Киевской области переведены на дистанционный формат обучения. Такие рекомендации были приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.
Напомним, ISW объяснил цель российской массовой ракетной атаки по Украине 9 марта. По словам аналитиков, обстрел имел целью политический успех, а не военный.