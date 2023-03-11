Стабилизационные отключения света в Киеве отменены, — ДТЭК

Электроснабжение в Киеве возобновлено

В Киеве полностью возобновили электроснабжение. Стабилизационные отключения света отменены.

Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

Ситуация с электричеством

"Укрэнерго" отменил ограничение, позволившее в 16:45 возобновить электроснабжение всех жителей столицы. Поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяют", — говорится в сообщении.

Как известно, сегодня, 11 марта, в Киеве были применены стабилизационные отключения света в некоторых районах. В частности, в Голосеевском, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах.

Ракетная атака по Киеву

Напомним, 9 марта россия массированно атаковала ракетами украинские объекты энергетики, под ударом, в частности, оказался и Киев. Так, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. Кроме того, зафиксировали попадания в Святошинском районе.

В жилом квартале обломки сбитой ракеты упали на стоянки у домов. Несколько автомобилей загорелись, пожар ликвидировали спасатели. Двое человек были госпитализированы.

В соседних зданиях выбиты окна, по меньшей мере, два десятка автомобилей побиты — вылетело стекло, обломки пробили металл.

После ракетного удара по столице пришлось применить экстренные отключения электроэнергии. Это, в свою очередь, привело к отключению отопления в части районов Киева.

Школы Киевской области переведены на дистанционный формат обучения. Такие рекомендации были приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.

Напомним, ISW объяснил цель российской массовой ракетной атаки по Украине 9 марта. По словам аналитиков, обстрел имел целью политический успех, а не военный.