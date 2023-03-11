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Стабілізаційні відключення світла у Києві скасовані, — ДТЕК

11 березня 2023 18:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Електропостачання у Києві відновлено
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Києві повністю відновили електропостачання. Стабілізаційні відключення світла скасовані.

Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.

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"Укренерго" скасував обмеження, що дозволило о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці. Через це графіки стабілізаційних відключень більше не застосовують", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні, 11 березня, у Києві було застосовано стабілізаційні відключення світла у деяких районах. Зокрема, в Голосіївському, Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах. 

Ракетна атака по Києву

Нагадаємо, 9 березня росія масовано атакувала ракетами українські об'єкти енергетики, під ударом, зокрема, опинився й Київ. Так, в Голосіївському районі ракета "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Крім того, зафіксували влучання у Святошинському районі.

В житловому кварталі уламки збитої ракети впали на стоянки біля будинків. Кілька автівок загорілися, пожежу ліквідували рятувальники. Двох людей госпіталізували. 

У сусідніх будівлях вибиті вікна, щонайменше два десятки автівок побиті — вилетіло скло, уламки пробили метал. 

Після ракетного удару по столиці довелося застосувати екстрені відключення електроенергії. Це, своєю чергою, спричинило відключення опалення у частині районів Києва.

Школи Київської області переведені на дистанційний формат навчання. Такі рекомендації ухвалені Департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, ISW пояснив мету російської наймасовішої ракетної атаки по Україні 9 березня. За словами аналітиків, обстріл мав на меті політичний успіх, а не воєнний. 

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