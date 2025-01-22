Драка в Белой Церкви с 12-летней девушкой — полиция прокомментировала слухи о наркотиках

Издевательства над девушкой. Фото: скриншот

В Киевской области правоохранители начали расследовать факт избиения 12-летней девочки группой подростков в Белой Церкви. В соцсетях сообщали, что несовершеннолетнюю избили из-за ее отказа употреблять наркотики, а в полиции взамен утверждают, что такая информация у них отсутствует.

Об этом на брифинге заявил руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области Виктор Луговой.

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В полиции заявили, что не владеют данными о том, что пострадавшей девочке якобы предлагали наркотики, а из-за ее отказа на нее напали.

"На этом этапе расследования отсутствует информация относительно побуждения к употреблению наркотиков", — сообщил правоохранитель.

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Кроме того, в полиции добавили, что до сих пор продолжается проведение экспертизы, поэтому есть ли телесные повреждения неизвестно. Также с девушкой работают психологи. Полицейский заявил, что девушка, по его мнению, находится в адекватном психологическом состоянии, однако окончательную оценку должен предоставить квалифицированный специалист.

Напомним, в соцсетях появилось видео, как группа подростков избила в Белой Церкви 12-летнюю девочку, мать потерпевшей обратилась к правоохранителям. Впоследствии полиция установила причастных — над девочкой издевались десять подростков, среди которых был один 16-летний юноша.

Кроме того, на инцидент отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.