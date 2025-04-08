Голосование по увольнению Бондаренко - стали известны результаты

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко. Фото: Facebook/Владимир Бондаренко

Во время внеочередной сессии Киевского городского совета во вторник, 8 апреля, голосовали об увольнении секретаря Владимира Бондаренко. Для отстранения от должности во время первого голосования не набралось достаточного количества голосов.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Ирина Доля из Киевсовета.

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Голосование по увольнению Бондаренко

Согласно результатам голосования, "за" увольнение Бондаренко выступили 34 депутата Киевсовета, 23 нардепа "против" и еще 38 — воздержались.

Таким образом по результатам первого голосования секретаря не сняли с должности. После этого сам чиновник подал в отставку, сейчас депутаты голосуют во второй раз.

Напомним, депутат "УДАРа" Елена Овраменко сообщила корреспонденту Новини.LIVE, что во фракции не поддерживают отстранение Бондаренко с должности.

А депутат от "ЕС" Марина Порошенко призвала лиц, которые фигурируют в "пленках Комарницкого" сложить мандаты.