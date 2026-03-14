Стало известно о пятой жертве ночного удара по Киевской области

Разрушенный из-за обстрела дом на Киевщине. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

Россияне в ночь на 14 марта атаковали Киевскую область. Количество жертв российского удара увеличилось. Уже известно о пяти погибших.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия удара по Киевской области

Как отметил Калашник, количество погибших в результате массированного обстрела Киевской области возросло до пяти человек.

Сообщение о последствиях атаки на Киевскую область 14 марта. Фото: скриншот

Подтвердилась смерть мужчины 1970 года рождения. Он проживал в Броварах. Это стала четвертая жертва российского ракетного удара.

Еще одну жизнь унес российский удар в Вышгородском районе. Там подтвердили смерть пятой жертвы.

Что известно об ударе по Киевской области 14 марта

Ночью 14 марта на Киевщине прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы Украины предупредили о возможной атаке БпЛА. Как отметили в Киевской ОГА, в регионе работала ПВО, из-за чего были слышны взрывы.

Позже стало известно о разрушениях и погибших в нескольких районах Киевской области. В ОВА отметили, что зафиксировано повреждение домов, общежития, производства и складских помещений.