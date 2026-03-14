Стало известно о пятой жертве ночного удара по Киевской области

Стало известно о пятой жертве ночного удара по Киевщине
Россияне в ночь на 14 марта атаковали Киевскую область. Количество жертв российского удара увеличилось. Уже известно о пяти погибших.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает Новини.LIVE.
Последствия удара по Киевской области
Как отметил Калашник, количество погибших в результате массированного обстрела Киевской области возросло до пяти человек.
Подтвердилась смерть мужчины 1970 года рождения. Он проживал в Броварах. Это стала четвертая жертва российского ракетного удара.
Еще одну жизнь унес российский удар в Вышгородском районе. Там подтвердили смерть пятой жертвы.
Что известно об ударе по Киевской области 14 марта
Ночью 14 марта на Киевщине прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы Украины предупредили о возможной атаке БпЛА. Как отметили в Киевской ОГА, в регионе работала ПВО, из-за чего были слышны взрывы.
Позже стало известно о разрушениях и погибших в нескольких районах Киевской области. В ОВА отметили, что зафиксировано повреждение домов, общежития, производства и складских помещений.
Читайте Новини.LIVE!