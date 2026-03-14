Стало відомо про п'яту жертву нічного удару по Київщині
Росіяни в ніч проти 14 березня атакували Київщину. Кількість жертв російського удару збільшилася. Вже відомо про п'ятьох загиблих.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає Новини.LIVE.
Наслідки удару по Київській області
Як зазначив Калашник, кількість загиблих унаслідок масованого обстрілу Київської області зросла до п'яти людей.
Підтвердилася смерть чоловіка 1970 року народження. Він проживав у Броварах. Це стала четверта жертва російського ракетного удару.
Ще одне життя забрав російський удар у Вишгородському районі. Там підтвердили смерть п'ятої жертви.
Що відомо про удар по Київщині 14 березня
Вночі 14 березня на Київщині пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили України попередили про можливу атаку БпЛА. Як зазначили в Київській ОВА, в регіоні працювала ППО, через що було чутно вибухи.
Пізніше стало відомо про руйнування та загиблих у кількох районах Київщини. В ОВА зазначили, що зафіксовано пошкодження будинків, гуртожитку, виробництва та складських приміщень.
