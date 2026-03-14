Стало відомо про п'яту жертву нічного удару по Київщині

Зруйнований через обстріл будинок на Київщині. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

Росіяни в ніч проти 14 березня атакували Київщину. Кількість жертв російського удару збільшилася. Вже відомо про п'ятьох загиблих.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Наслідки удару по Київській області

Як зазначив Калашник, кількість загиблих унаслідок масованого обстрілу Київської області зросла до п'яти людей.

Повідомлення про наслідки атаки на Київщину 14 березня. Фото: скриншот

Підтвердилася смерть чоловіка 1970 року народження. Він проживав у Броварах. Це стала четверта жертва російського ракетного удару.

Ще одне життя забрав російський удар у Вишгородському районі. Там підтвердили смерть п'ятої жертви.

Що відомо про удар по Київщині 14 березня

Вночі 14 березня на Київщині пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили України попередили про можливу атаку БпЛА. Як зазначили в Київській ОВА, в регіоні працювала ППО, через що було чутно вибухи.

Пізніше стало відомо про руйнування та загиблих у кількох районах Київщини. В ОВА зазначили, що зафіксовано пошкодження будинків, гуртожитку, виробництва та складських приміщень.