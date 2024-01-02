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Стало известно, планируется ли отключение света в Киеве после ракетной атаки

2 января 2024 14:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, планируется ли отключение света в Киеве после ракетной атаки
Энергетик. Фото: EPA/UPG
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия совершила массированную атаку на Киев утром 2 января. Несмотря на серьезные последствия после обстрелов, плановые отключения в городе не предвидятся.

Об этом рассказал заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в эфире КИЇВ24.

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"По информации энергетиков, отключений света не предполагается. Будем наблюдать за ситуацией. Виталий Кличко был на местах падения обломков, проведено совещание", — сказал он.

Однако, по словам заместителя мэра, все будет зависеть от ситуации в энергосистеме города.

"К сожалению, мы видим, что враг избрал тактику террора по отношению к мирным людям, поэтому могут быть повторные тревоги и обстрелы", — добавил Бондаренков.

Напомним, что в результате утренней ракетной атаки по Киеву и области зафиксированы повреждения в электросетях. В настоящее время известно о более 250 тыс. обесточенных потребителях.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.

Также мы писали, что в сети показали момент попадания вражеской ракеты по многоэтажке в Киеве.

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