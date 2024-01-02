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Стало відомо, чи плануються відключення світла у Києві після ракетної атаки

2 січня 2024 14:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, чи плануються відключення світла у Києві після ракетної атаки
Енергетик. Фото: EPA/UPG
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія здійснила масовану атаку на Київ вранці 2 січня. Попри серйозні наслідки після обстрілів, планових відключень у місті не передбачається.

Про це розповів заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренков ефірі КИЇВ24.

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"За інформацією енергетиків, відключень світла не передбачається. Будемо спостерігати за ситуацією. Віталій Кличко був на місцях падіння уламків, проведена нарада", — сказав він.

Проте, за словами заступника мера, все залежатиме від ситуації в енергосистемі міста.

"На жаль, ми бачимо, що ворог обрав тактику терору щодо мирних людей, тому можуть бути повторні тривоги та обстріли", — додав Бондаренков.

Нагадаємо, що внаслідок ранкової ракетної атаки по Києву та області зафіксовано пошкодження в електромережах. Наразі відомо про понад 250 тис. знеструмлених споживачів.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку. 

Також ми писали, що в мережі показали момент влучання ворожої ракети по багатоповерхівці в Києві. 

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