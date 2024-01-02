Стало відомо, чи плануються відключення світла у Києві після ракетної атаки
Росія здійснила масовану атаку на Київ вранці 2 січня. Попри серйозні наслідки після обстрілів, планових відключень у місті не передбачається.
Про це розповів заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренков ефірі КИЇВ24.
Чи відключатимуть електроенергію у Києві
"За інформацією енергетиків, відключень світла не передбачається. Будемо спостерігати за ситуацією. Віталій Кличко був на місцях падіння уламків, проведена нарада", — сказав він.
Проте, за словами заступника мера, все залежатиме від ситуації в енергосистемі міста.
"На жаль, ми бачимо, що ворог обрав тактику терору щодо мирних людей, тому можуть бути повторні тривоги та обстріли", — додав Бондаренков.
Нагадаємо, що внаслідок ранкової ракетної атаки по Києву та області зафіксовано пошкодження в електромережах. Наразі відомо про понад 250 тис. знеструмлених споживачів.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.
Також ми писали, що в мережі показали момент влучання ворожої ракети по багатоповерхівці в Києві.
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