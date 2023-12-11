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Стало известно, когда на закрытых станциях киевского метро запустят челночное движение

11 декабря 2023 23:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стало известно, когда на закрытых станциях киевского метро запустят челночное движение
Вагон поезда в киевском метро. Фото: Big Kyiv
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Власти столицы Украины Киева хотят запустить челночное движение в метро на "синей" ветке уже 13 декабря. Сейчас идет тестирование такого транспорта в ночном режиме.

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

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Челночное движение в закрытых станциях метро

Как отметил Кандибор, продолжаются испытания челночного движения в ночное время. Его запуск для использования жителями города планируется на 13 декабря. После тестирования в КГГА разработают график движения поездов.

"Мы рассматриваем все же два поезда запускать по двум путям и это будет интервал с 30 до 15 минут. Каждый поезд будет с интервалом 15 минут ходить", — указал чиновник.

Запуск челночного движения, по словам Кандибора, также позволит снизить нагрузку и количество людей в наземном транспорте Голосеевского района.

"Мы также будем понимать, что часть пассажиров перейдут на этот челночный поезд и уменьшится нагрузка на автобусный, где мы заберем какое-то количество наземного транспорта и переместим людей в метро", — подчеркнул директор департамента.

График челночного движения

Также чиновник подчеркнул, что сейчас у власти работают над графиком движения поездов. В КГГА хотят четко просчитать возможный график и чтобы он был удобен для киевлян.

"Мы не хотели бы вводить людей в заблуждение и говорить, что это будет какой-то интервал... мы четко просчитаем графики, четко проинформируем, сделаем график, чтобы пассажир, который захочет этим воспользоваться, понимал, в какое время ему нужно подойти на станцию", — сказал Кандибор.

Напомним, 8 декабря в Киеве внезапно закрыли шесть станций метрополитена на синей ветке в связи с подтоплением перегонного тоннеля. Несмотря на то, что власти Киева не один месяц знали о рисках возникновения критической ситуации, там не считают это серьезной проблемой.

Добавим, в Киеве запустили 77 автобусов и 20 троллейбусов, перевозящих пассажиров по маршрутам №2-М и №43-К. Отмечается, что таким образом дублируется движение по закрытому участку "синей" ветки метрополитена.

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