Стало відомо, коли на закритих станціях київського метро запустять човниковий рух

Вагон потяга у київському метро. Фото: Big Kyiv

Влада столиці України Києва хоче запустити човниковий рух в метро на "синій" гілці вже 13 грудня. Зараз триває тестування такого транспорту у нічному режимі.

Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

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Як зазначив Кандибор, тривають випробування човникового руху в нічний час. Його запуск для користування жителями міста планується на 13 грудня. Після тестувань у КМДА розроблять графік руху потягів.

"Ми розглядаємо все ж таки два потяги запускати по двох коліях та це буде інтервал з 30 до 15 хвилин вийде в нас. Кожен потяг буде з інтервалом 15 хвилин ходити", — вказав посадовець.

Запуск човникового руху, за словами Кандибора, також дозволить зменшити навантаження та кількість людей у наземному транспорті Голосіївського району.

"Ми також будемо розуміти, що частина пасажирів перейдуть на оцей човниковий потяг і зменшиться навантаження на автобусний, де ми тоді заберемо якусь кількість наземного транспорту і перекинемо людей в метро", — підкреслив директор департаменту.

Графік човникового руху

Також посадовець наголосив, що зараз у владі працюють над графіком руху потягів. У КМДА хочуть чітко прорахувати можливий графік і, щоб він був зручним для киян.

"Ми не хотіли б вводити людей в оману й казати, що це буде якийсь інтервал… ми чітко прорахуємо графіки, чітко проінформуємо, зробимо графік, щоб пасажир який захоче цим скористатися — розумів в який час йому треба підійти на станцію", — сказав Кандибор.

Нагадаємо, 8 грудня, в Києві раптово закрили шість станцій метрополітену на синій гілці у зв'язку з підтопленням перегінного тунелю. Попри те, що влада Києва не один місяць знала про ризики виникнення критичної ситуації, там не вважають це серйозною проблемою.

Додамо, у Києві запустили 77 автобусів та 20 тролейбусів, які перевозять пасажирів за маршрутами №2-М та №43-К. Зазначається, що таким чином дублюється рух закритою ділянкою "синьої" гілки метрополітену.