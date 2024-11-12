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Стало известно, когда в Киеве установят новогоднюю елку

12 ноября 2024 11:07
Евгения Брюховецкая - редактор
Новогодняя елка в Киеве - когда установят
Рождественская елка. Иллюстративное фото: realist.online
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве главную новогоднюю елку планируют установить 6 декабря — в День Святого Николая. В этом году она будет украшена в бело-голубых цветах.

Об этом рассказал президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий в комментарии изданию Інформатор.

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Традиционно елку установят на Софиевской площади в центре столицы и откроют в День Святого Николая, который Украина празднует по новому календарю — 6 декабря.

"Елка будет 100%, а у нас есть и желание, и опыт, и те же генераторы — найдутся, и средства. Все, что нужно для празднования, хоть и минимального, будет, и традицию сохраним", — сказал Добруцкий.

Планируется, что елка будет белого цвета высотой 12-15 метров и украшена голубыми гирляндами и серебристыми и белыми игрушками. По словам президента Folk Ukraine, белый цвет будет символизировать жизнь из чистого листа, а голубые гирлянды — чистое небо над Украиной.

Он рассказал, что замысел для празднования был более масштабным, но из-за долгих согласований в КГГА организаторы не успевают воплотить все задуманное.

В частности, планировалось предоставить елке собственный номер телефона и IP-адрес, чтобы с ней можно было "общаться", передать поздравления и т.д. Эти сообщения хотели транслировать в фотозоне рядом, но празднование будет скромнее из-за нехватки времени.

Рядом с елкой установят фотозону, где будет QR-код со ссылкой для донатов на благотворительность.

Ранее мы писали, что в Охматдете посчитали сколько средств необходимо для восстановления больницы после ракетного удара.

Кроме того, там был объявлен тендер на сохранение здания во время зимнего периода. Первоочередные противоаварийные работы планируется завершить до 15 ноября.

День Святого Николая Киев новогодняя елка Новый год декорации

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