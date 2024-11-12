Новогодняя елка в Киеве - когда установят

Рождественская елка. Иллюстративное фото: realist.online

В Киеве главную новогоднюю елку планируют установить 6 декабря — в День Святого Николая. В этом году она будет украшена в бело-голубых цветах.

Об этом рассказал президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий в комментарии изданию Інформатор.

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Традиционно елку установят на Софиевской площади в центре столицы и откроют в День Святого Николая, который Украина празднует по новому календарю — 6 декабря.

"Елка будет 100%, а у нас есть и желание, и опыт, и те же генераторы — найдутся, и средства. Все, что нужно для празднования, хоть и минимального, будет, и традицию сохраним", — сказал Добруцкий.

Планируется, что елка будет белого цвета высотой 12-15 метров и украшена голубыми гирляндами и серебристыми и белыми игрушками. По словам президента Folk Ukraine, белый цвет будет символизировать жизнь из чистого листа, а голубые гирлянды — чистое небо над Украиной.

Он рассказал, что замысел для празднования был более масштабным, но из-за долгих согласований в КГГА организаторы не успевают воплотить все задуманное.

В частности, планировалось предоставить елке собственный номер телефона и IP-адрес, чтобы с ней можно было "общаться", передать поздравления и т.д. Эти сообщения хотели транслировать в фотозоне рядом, но празднование будет скромнее из-за нехватки времени.

Рядом с елкой установят фотозону, где будет QR-код со ссылкой для донатов на благотворительность.

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Кроме того, там был объявлен тендер на сохранение здания во время зимнего периода. Первоочередные противоаварийные работы планируется завершить до 15 ноября.