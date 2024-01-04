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Стало известно, когда восстановят дом в Соломенском районе Киева после атаки РФ

4 января 2024 11:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стало известно, когда восстановят дом в Соломенском районе Киева после атаки РФ
Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Восстановление многоэтажки в Соломенском районе Киева, которую обстреляли российские оккупанты 2 января, займет от полугода до года. Важно, чтобы владельцы пострадавших квартир оставили соответствующую заявку на восстановление в приложении "Дія".

Об этом сообщила депутат Киевсовета от "Слуги народа" Ксения Семенова в эфире канала Киев24.

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Восстановление дома в Соломенском районе Киева

"Пока всех пострадавших разместили либо в больнице, кто пострадал при взрыве, либо нашли им жилье у родственников, знакомых. С расселением помогала и Соломенская администрация, и очень много откликнулось жителей Киева, которые готовы были принять их в своих квартирах", — рассказала Семенова. 

И добавила, что восстановление поврежденной многоэтажки займет от 6 месяцев до 1 года. В то же время очень важно, чтобы все пострадавшие оставили соответствующую заявку на восстановление своих жилищ в приложении "Дія".

Российская атака 2 января

Напомним, 2 января Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировали попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Позже в сети показали видео разрушенной многоэтажки в Соломенском районе столицы и обнародовали момент попадания.

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