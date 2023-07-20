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Стало известно, когда закончится монтаж Трезубца на щит "Родины-Матери" в Киеве

20 июля 2023 13:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Стало известно, когда закончится монтаж Трезубца на щит "Родины-Матери" в Киеве
Монумент "Родина-Мать". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве на одном из заводов завершается изготовление украинского Трезубца, который повесят на щит "Родины-Матери" вместо советского герба. Отмечается, что монтаж должен завершиться до 24 августа.

Об этом сообщает Константин Катышев в YouTube.

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Как выглядит украинский Трезубец

Размер Трезубца — 7,5 метра на 4,5 метра. Его производят из двух типов металла: нержавеющей стали и стали зарубежного производства.

Сначала было три проекта — выбрали с выступами по периметру, чтобы герб не выглядел плоским на щите.

Монтаж должен завершиться ко Дню Независимости Украины — 24 августа.

 

 

Изготовление символа обойдется в 28 миллионов гривен

Отметим, что издание SPRAVDI сообщило, что установка Тризуба осуществляется не за государственные средства — 28 млн грн дадут доноры и меценаты.

 

Установка Тризуба на щит "Родины-Матери" будет осуществляться не за государственные средства. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Там советский герб заменят украинским Трезубцем.

Добавим, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщал, что советский герб, расположенный на щите "Родины-матери", снимут с монумента. В Минкульте заявили, что на его место повесят трезубец – государственный герб Украины.

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