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Стало известно, когда заработают закрытые станции метро в Киеве

29 февраля 2024 07:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стало известно, когда заработают закрытые станции метро в Киеве
Ремонт метро в Киеве. Фото: fakty.ictv.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Возобновить движение поездов на "синей" ветке метрополитена в киевском метро планируют уже к концу лета 2024 года. Все ремонтные работы на станциях проходят по графику.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев" в среду, 28 февраля.

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Кличко рассказал, что все ремонтные работы на участках станций метро "Демиевская" и "Лыбидская" проходят по графику. Кроме того, ведется экспертное исследование причин аварии такого масштаба.

По его словам, окончательные выводы будут уже в ближайший месяц после разработки котлована и обследования тоннеля извне.

"Эксперты говорят, что были ошибочные проектные решения и некачественные строительно-монтажные работы по сооружению конструкции тоннеля на этом участке", — сказал городской голова столицы.

Что известно об аварии в метро

Напомним, в декабре в Киеве остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демиевская". Между станциями метро "Демиевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего пути быстро затапливались водой.

При принятии бюджета столицы на 2024 год "Киевский метрополитен" не получил ни одной гривны на ремонт поврежденного участка.

Столичный глава Виталий Кличко рассказал, что полноценное восстановление аварийной ветки метро может произойти до конца этого года.

Виталий Кличко
Киев
ремонт
метро
авария

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