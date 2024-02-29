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Стало відомо, коли запрацюють закриті станції метро у Києві

29 лютого 2024 07:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Стало відомо, коли запрацюють закриті станції метро у Києві
Ремонт у метро в Києві. Фото: fakty.ictv.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Відновити рух поїздів на "синій" гілці метрополітену у київському метро планують вже до кінця літа 2024 року. Всі ремонтні роботи на станціях відбуваються за графіком.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ" у середу, 28 лютого. 

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Кличко розповів, що наразі усі ремонтні роботи на ділянках станцій метро "Деміївська" і "Либідська" відбуваються за графіком. Крім того, триває експертне дослідження причин аварії такого масштабу.  

За його словами, остаточні висновки будуть вже найближчого місяця після розробки котловану і обстеження тунелю ззовні.

"Експерти говорять, що були помилкові проєктні рішення і неякісні будівельно-монтажні роботи зі спорудженням конструкції тунелю на цій ділянці", — сказав міський голова столиці. 

Що відомо про аварію в метро

Нагадаємо, у грудні в Києві зупинили рух поїздів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, внаслідок чого шляхи швидко затоплювалися водою.

Під час ухвалення бюджету столиці на 2024 рік "Київський метрополітен" не отримав жодної гривні на ремонт пошкодженої ділянки.

Столичний голова Віталій Кличко розповів, що повноцінне відновлення аварійної гілки метро може статися до кінця цього року.

Віталій Кличко
Київ
ремонт
метро
аварія

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