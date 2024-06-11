Когда запустят движение по "синей" ветке метро Киева — ответ и.о. начальника метро

Киевское метро Фото: Новини.LIVE

На участке метрополитена между "Демиевской" и "Лыбидской" станциями ведутся непрерывные работы на "синей" ветке. Руководство метро обещает, что движение запустят к осени 2024 года.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника метро Виктор Выговский в интервью Общественному во вторник, 11 июня.

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Когда возобновят движение по "синей" ветке метро

"Мы сейчас фактически дошли до финальной стадии работ в котловане, демонтирована верхняя часть тоннеля и приступили к демонтажу последних элементов сооружения тоннеля", — поделился Выговский. Далее планируется установка нового монолитного тоннеля.

Выговский заявил, что работы также производятся внутри тоннеля на смежных участках длиной 27 и 20 метров соответственно. Там уже завершены мероприятия, направленные на восстановление тоннеля, и сейчас идет его укрепление по периметру. Он подчеркнул, что сложные работы уже позади. Ремонтные работы продлятся до конца лета, после чего будут проведены тестовые запуски, а затем и полное возобновление движения поездов.

"Основной вопрос был обеспечить эффективную работу в самом котловане, не допустить выноса песка в котлован и доступа воды. Эту работу уже проделали. Далее, если уже демонтируется тоннель, то остаются только работы по монтажу тоннеля и непосредственно работы в тоннеле: прокладка путей, кабелей и запуск движения поездов", — добавил Выговский.

Напомним, в настоящее время в Киеве не работают шесть станций метрополитена на синей ветке. Ремонт проводится между станциями "Лыбидская" и "Демиевская". Кроме того, госаудитслужба обвиняла Киевскую городскую государственную администрацию в ненадлежащей реакции на предупреждение службы о транспортных проблемах на станции метро "Почтовая площадь".

В то же время в Киеве объявили тендер на строительство метро на Винограде, ожидаемая стоимость достигает почти 14 млрд грн. Такое решение местных властей критикуют из-за того, что в Киевском метрополитене есть нерешенные неотложные проблемы, да и выделение сумасшедших средств во время активного наступления врага на востоке неуместно.