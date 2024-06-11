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Стало відомо, коли запустять рух "синьою" гілкою метро Києва

11 червня 2024 19:19
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Коли запустять рух "синьою" гілкою метро Києва — відповідь в.о. начальника метро
Київське метро. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На ділянці метрополітену між "Деміївською" та "Либідською" станціями ведуться неперервні роботи на "синій" гілці.  Наразі, керівництво метро обіцяє, що рух запустять до осені 2024 року.

Про це повідомив виконуючий обов’язки начальника метро Віктор Вигівський в інтерв’ю Суспільному у вівторок, 11 червня.

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"Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю", — поділився Вигівський. Далі планується встановлення нового монолітного тунелю.

Вигівський заявив, що роботи також проводяться всередині тунелю на суміжних ділянках довжиною 27 та 20 метрів відповідно. Там уже завершено заходи, спрямовані на відновлення тунелю, і зараз триває його укріплення по периметру. Він підкреслив, що найскладніші роботи вже позаду. Ремонтні роботи триватимуть до кінця літа, після чого будуть проведені тестові запуски, а потім і повне відновлення руху поїздів. 

"Основне питання було забезпечити ефективну роботу у самому котловані, не допустити винесення піску в котлован і доступу води. Цю роботу вже виконали. Далі, якщо вже демонтується тунель, то залишаються тільки роботи щодо монтажу тунелю і безпосередньо роботи в тунелі: прокладання колій, кабелів і запуск руху поїздів", - додав Вигівський. 

Нагадаємо, наразі у Києві не працюють шість станцій метрополітену на синій гілці. Ремонт проводиться між станціями "Либідська" та "Деміївська". Крім того, держаудитслужба звинувачувала Київську міську державну адміністрацію у неналежній реакції на попередження служби про транспортні проблеми на станції метро "Поштова площа". 

В той же час у Києві оголосили тендер на будівництво метро на Винограрад, очікувана вартість сягає майже 14 млрд грн. Таке рішення місцевої влади критикують через те, що в Київському метрополітені є невирішені нагальні проблеми, та і виділення шалених коштів під час активного наступу ворога на сході є недоречним. 

метро
столиця
Київ
Україна
громадський транспорт

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