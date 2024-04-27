Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с участием председателя Броварской РГА

ДТП в Броварах. Фото: Национальная полиция

Врачи продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим в ДТП при участии председателя Броварской районной государственной администрации. Четверо человек находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в субботу, 27 апреля.

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"Двое мужчин в тяжелом состоянии. У обоих — множественные переломы и ушибы, а также сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы", — говорится в сообщении.

ДТП в Броварах. Фото: Национальная полиция

Также сообщается, что девочка 2,5 года и ее мама имеют травмы средней степени тяжести.

"У ребенка перелом плеча и рана носа и подкожная гематома затылочного участка головы, у его мамы: сотрясение, переломы и травма грудной клетки", — отметили в ОВА.

Пост Руслана Кравченко. Фото: скриншот

Напомним, в пятницу, 26 апреля, в Броварах председатель городской РГА Владимир Майбоженко совершил ДТП, влетев на автомобиле в толпу, в результате чего четыре человека пострадали. Чиновник был нетрезвым, что подтвердил алкотест: в его крови обнаружили 2.31 промилле, что в 10 раз выше нормы.

На инцидент уже отреагировал председатель КОВА, Руслан Кравченко: по его словам, чиновник будет уволен с должности.