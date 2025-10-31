Ткаченко призвал Киевсовет и Кличко выделить средства на оборону

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал Киевсовет безотлагательно пересмотреть расходы бюджета на безопасность и оборону. Он подчеркнул, что ресурсы должны пойти на усиление ПВО, перехват вражеских дронов и поддержку военных, а сокрытие оборонных расходов недопустимо.

Об этом Тимур Ткаченко написал в пятницу, 31 октября, в Telegram.

Ткаченко отметил, что Киевсовет планирует на 6 ноября провести корректировку бюджета. По его информации, речь идет о более чем 5 миллиардах гривен.

Начальник КГВА отметил, что среди предложенных проектов расходов нет ни одного, который бы касался помощи армии и защиты от дронов врага. По его мнению, именно эти расходы должны быть приоритетом во время войны.

"Ситуация, которая складывается — это очень плохой звонок. Сейчас я подготовил обращение к фракциям, к депутатскому корпусу — безотлагательно пересмотреть позицию относительно расходов на нашу безопасность и оборону. Абсолютно неполитическое требование, у которого нет противников", — подчеркнул Ткаченко.

В то же время он добавил, что есть предложения направить доступные ресурсы на усиление возможностей по перехвату дронов, поддержку ДФТГ, которые выполняют задачи ПВО и подготовки. Это, в частности, и вознаграждения за эффективную работу по сбиванию вражеских дронов.

"Отдельно публично для мэра Виталия Кличко. Заканчивайте прятать расходы города на оборону от людей и от военных. Есть реальные потребности, которые нельзя игнорировать", — написал глава КГВА.

Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Недавно Ткаченко заявил, что КГГА продолжает покрывать "черные схемы" заработка на ярмарках.

Также Ткаченко упрекнул мэра Кличко, что в Киеве не занимаются вопросом переселенцев.