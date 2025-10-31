Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ткаченко обратился к Кличко относительно оборонных расходов

Ткаченко обратился к Кличко относительно оборонных расходов

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 18:38
обновлено: 18:38
Ткаченко призвал Киевсовет и Кличко выделить средства на оборону
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал Киевсовет безотлагательно пересмотреть расходы бюджета на безопасность и оборону. Он подчеркнул, что ресурсы должны пойти на усиление ПВО, перехват вражеских дронов и поддержку военных, а сокрытие оборонных расходов недопустимо.

Об этом Тимур Ткаченко написал в пятницу, 31 октября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Ткаченко призвал пересмотреть расходы на оборону

Ткаченко отметил, что Киевсовет планирует на 6 ноября провести корректировку бюджета. По его информации, речь идет о более чем 5 миллиардах гривен.

Начальник КГВА отметил, что среди предложенных проектов расходов нет ни одного, который бы касался помощи армии и защиты от дронов врага. По его мнению, именно эти расходы должны быть приоритетом во время войны.

"Ситуация, которая складывается — это очень плохой звонок. Сейчас я подготовил обращение к фракциям, к депутатскому корпусу — безотлагательно пересмотреть позицию относительно расходов на нашу безопасность и оборону. Абсолютно неполитическое требование, у которого нет противников", — подчеркнул Ткаченко.

В то же время он добавил, что есть предложения направить доступные ресурсы на усиление возможностей по перехвату дронов, поддержку ДФТГ, которые выполняют задачи ПВО и подготовки. Это, в частности, и вознаграждения за эффективную работу по сбиванию вражеских дронов.

"Отдельно публично для мэра Виталия Кличко. Заканчивайте прятать расходы города на оборону от людей и от военных. Есть реальные потребности, которые нельзя игнорировать", — написал глава КГВА.

Ткаченко КМВА
Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Недавно Ткаченко заявил, что КГГА продолжает покрывать "черные схемы" заработка на ярмарках.

Также Ткаченко упрекнул мэра Кличко, что в Киеве не занимаются вопросом переселенцев.

Виталий Кличко КГГА бюджет расходы Тимур Ткаченко КМВА
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации