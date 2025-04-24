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Станция метро "Лукьяновская" снова пострадала от атак РФ

24 апреля 2025 12:50
Анастасия Постоенко - Редактор
Станция Лукьяновская снова была повреждена во время обстрела Киева
Станция метро "Лукьяновская" в Киеве. Фото: Киевский городской совет
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 24 апреля Киев подвергся очередному массированному комбинированному обстрелу, во время которого подземка снова стала укрытием для жителей города. Одна из станций метро, в частности, "Лукьяновская" была повреждена. Это уже пятый случай, когда из-за обстрелов России там есть определенные разрушения.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

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В Киевском городском совете сообщили, что в момент массированной атаки России на станциях киевского метрополитена нашли приют более 16 000 человек, в том числе 1 660 детей.

Впрочем, очередная атака не прошла без последствий: станция метро "Лукьяновская" снова пострадала. Это уже пятый случай, когда эта подземная станция получает повреждения от российских ударов. На этот раз взрывной волной поврежден стеклянный купол и фасад, выбита часть внутренней обшивки из ДСП, а также посечено название станции.

Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий. Часть вестибюля была временно ограждена, однако саму станцию не закрывали — она продолжает работать в обычном режиме, перевозка пассажиров происходит согласно графику.

В Киеве сейчас 46 подземных станций функционируют круглосуточно как укрытия. Во время тревог открываются все вестибюли. Сотрудники метрополитена предоставляют людям одеяла, модульные скамьи, раскладные стулья и матрасы. В то же время пассажиров просят в ночное время брать с собой теплые вещи.

Напомним, последний раз станция метро "Лукьяновская" была под обстрелами 18 января. Тогда россияне атаковали баллистикой. От взрыва пострадало и здание заведения McDonald's, которое расположено сразу возле станции метро.

Киев метро обстрелы Россия
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