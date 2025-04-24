Станцію Лук’янівська знову було пошкоджено під час обстрілу Києва

Станція метро "Лук'янівська" в Києві. Фото: Київська міська рада

У ніч проти 24 квітня Київ зазнав чергового масованого комбінованого обстрілу, під час якого підземка знову стала укриттям для жителів міста. Одна із станцій метро, зокрема, "Лук'янівська" була пошкоджена. Це вже п'ятий випадок, коли через обстріли Росії там є певні руйнування.

Про це повідомили в КП "Київський метрополітен".

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У Київській міській раді повідомили, що в момент масованої атаки Росії на станціях київського метрополітену знайшли прихисток понад 16 000 осіб, зокрема 1 660 дітей.

Утім, чергова атака не минула без наслідків: станція метро "Лук’янівська" знову постраждала. Це вже п’ятий випадок, коли ця підземна станція зазнає пошкоджень від російських ударів. Цього разу вибуховою хвилею пошкоджено скляний купол і фасад, вибито частину внутрішньої обшивки з ДСП, а також посічено назву станції.

Фахівці оперативно розпочали ліквідацію наслідків. Частину вестибюля було тимчасово огороджено, проте саму станцію не закривали — вона продовжує працювати у звичному режимі, перевезення пасажирів відбувається згідно з графіком.

У Києві нині 46 підземних станцій функціонують цілодобово як укриття. Під час тривог відкриваються всі вестибюлі. Співробітники метрополітену надають людям ковдри, модульні лави, розкладні стільці та матраци. Водночас пасажирів просять у нічний час брати з собою теплі речі.

Нагадаємо, востаннє станція метро "Лук'янівська" була під обстрілами 18 січня. Тоді росіяни атакували балістикою. Від вибуху постраждала й будівля закладу McDonald's, яка розташована одразу біля станції метро.