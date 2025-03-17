Станцию метро в Киеве закрыли для пассажиров — причина

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На одной из станций метро в Киеве нашли подозрительную коробку. Станцию временно закрыли на вход и выход для пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в понедельник, 17 марта.

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Инцидент произошел на станции метро "Вокзальная". Именно там нашли странный пакет. Сейчас поезда следуют мимо станции без остановки.

"Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. На место вызвали взрывотехническую группу", — информируют в КГВА.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 15 марта, в Киеве также был закрыт на вход ряд станций метро. В КГВА назвали причину.

Также мы писали о том, что в Киеве на станции метро "Дворец Украина" демонтировали ценную мозаику. Процесс прошел без надлежащей реставрационной подготовки.