Станцию метро в Киеве закрыли для пассажиров — причина

Станцию киевского метро закрыли из-за подозрительной находки
На одной из станций метро в Киеве нашли подозрительную коробку. Станцию временно закрыли на вход и выход для пассажиров.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА в понедельник, 17 марта.
Подозрительная находка в метро Киева
Инцидент произошел на станции метро "Вокзальная". Именно там нашли странный пакет. Сейчас поезда следуют мимо станции без остановки.
"Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. На место вызвали взрывотехническую группу", — информируют в КГВА.
Напомним, в субботу, 15 марта, в Киеве также был закрыт на вход ряд станций метро. В КГВА назвали причину.
Также мы писали о том, что в Киеве на станции метро "Дворец Украина" демонтировали ценную мозаику. Процесс прошел без надлежащей реставрационной подготовки.
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