Столичная прокуратура выдвинула 28 исков по поводу непригодного состояния бомбоубежищ

Укрытие в Киеве. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве прокуратура предъявила 28 исков за неудовлетворительное состояние бомбоубежищ в городе. Сооружения находятся в аварийном состоянии и не могут использоваться для защиты.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Неудовлетворительное состояние укрытий в Киеве

В прокуратуре рассказали, что во время проверок содержания убежищ, которые проводились с привлечением работников ГСЧС Украины, установлено, что значительное количество укрытий в разных районах Киева не готовы выполнять свои функции.

"Для обеспечения защиты жизни и здоровья жителей столицы во время вооруженной агрессии со стороны РФ органы прокуратуры столицы в течение 2022-2023 годов предъявили в суды 28 исков об обязательствах балансодержателей и владельцев привести защитные гражданские сооружения общей площадью около 11,5 тыс. кв м и вместимостью для 11 656 человек в состояние готовности к использованию по назначению", — говорится в сообщении.

При реагировании правоохранителей балансодержателями и собственниками добровольно было приведено в состояние готовности пять укрытий.

В прокуратуре добавили, что руководитель Киевской городской прокуратуры неоднократно обращался к мэру с предложением рассмотреть вопрос о выделении достаточной суммы средств для приведения в надлежащее состояние убежищ.

Укрытие в Киеве. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Укрытие в Киеве. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Укрытие в Киеве. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Укрытие в Киеве. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, в сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги в Киеве пытаются попасть в укрытие. Однако оно было закрыто.

Также мы писали, что в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе погибли по меньшей мере три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить голову от должности.

Добавим, мэр Киева Виталий Кличко провел заседание Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС в столице. Главной темой обсуждения стало согласование действий между всеми службами, связанными с управлением и обеспечением доступности убежищ в Киеве.