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Столична прокуратура висунула 28 позовів щодо непридатного стану бомбосховищ

2 червня 2023 19:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Столична прокуратура висунула 28 позовів щодо непридатного стану бомбосховищ
Укриття в Києві. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві прокуратура пред'явила 28 позовів за незадовільний стан сховищ у місті. Споруди перебувають в аварійному стані і не можуть використовуватися для захисту.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Незадовільний стан укриттів у Києві

У прокуратурі розповіли, що під час перевірок стану утримання сховищ, які проводилися із залученням працівників ДСНС України, встановлено, що значна кількість укриттів у різних районах Києва не готові виконувати свої функції. 

"Задля забезпечення захисту життя та здоров’я мешканців столиці під час збройної агресії з боку РФ органи прокуратури столиці упродовж 2022-2023 років пред’явили до судів 28 позовів про зобов’язання балансоутримувачів та власників привести захисні цивільні споруди загальною площею близько 11, 5 тис. кв м та місткістю для 11 656 осіб у стан готовності до використання за призначенням", — йдеться у повідомленні.

За реагування правоохоронців балансоутримувачами та власниками добровільно було приведено у стан готовності п'ять укриттів. 

У прокуратурі додали, що керівник Київської міської прокуратури неодноразово звертався до міського голови з пропозицією розглянути питання про виділення достатньої суми коштів для приведення у належний стан сховищ.

Укрытие в Киеве
Укриття в Києві. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Укрытие в Киеве
Укриття в Києві. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Укрытие в Киеве
Укриття в Києві. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Укрытие в Киеве
Укриття в Києві. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, у мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги у Києві намагаються потрапити в укриття. Однак воно було закрите.

Також ми писали, що внаслідок нічних ракетних обстрілів по столиці 1 червня в Деснянському районі загинули щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював усунути голову з посади.

Додамо, мер Києва Віталій Кличко провів засідання Постійної комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС у столиці. Головною темою обговорення стало узгодження дій між усіма службами, пов'язаними з управлінням та забезпеченням доступності сховищ у Києві.

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