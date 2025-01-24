Какое сооружение было вместо моста Метро 100 лет назад - архивные фото

Открытие Николаевского моста. Фото: рисунок

Мост Метро в Киеве был открыт в 1965 году, а ранее на его месте было другое сооружение. Речь идет о Николаевском цепном мосту, который установили в 1853 году.

Об этом говорится в материале NV.

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Николаевский мост был назван в честь российского императора Николая I, а построил сооружение ирландский ученый Чарльз Виньоль.

После открытия 28 сентября 1853 года он стал первым постоянным мостовым переходом, который соединял правый и левый берега Киева, а также Киевскую и Черниговскую губернии.

Переправа состояла из четырех пролетов по 134 метра, которые были разделены шестью каменными быками, и двух полупролетов по 68 метров. Также она стояла на двух каменных фундаментах.

Николаевский мост. Фото: архив

Первую реконструкцию моста провели в 1898 году из-за обмеления Днепра и малой ширины разводного пролета — это останавливало развитие речного судоходства.

Мост после реконструкции. Фото: архив

А уже в 1920 году в Киев вошли польские войска, а когда они пытались отступить, то взрывали все мосты — тогда Цепной мост был полностью разрушен.

Разрушенный мост. Фото: архив

Позже, в 1925 году, был торжественно открыт новый мост имени Евгении Бош. Но в 1941 году его тоже взорвали, на этот раз подразделения Народного комиссариата внутренних дел СССР.

Мост Евгении Бош. Фото: архив

Мост Евгении Бош после подрыва. Фото: архив

Ранее в сети показали архивные карты киевского метрополитена и назвали станции, которые планировалось построить.

Также мы писали, что в Киеве на территории одного из ЖК открыли первый параметрически спроектированный мост.