Яка споруда була замість мосту Метро 100 років тому — архівні фото

Відкриття Миколаївського мосту. Фото: малюнок

Міст Метро у Києві був відкритий у 1965 році, а раніше на його місці була інша споруда. Йдеться про Миколаївський ланцюговий міст, який встановили у 1853 році.

Про це йдеться у матеріалі NV.

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Ланцюговий міст у Києві

Миколаївський міст був названий на честь російського імператора Миколи I, а побудував споруду ірландський учений Чарльз Віньоль.

Після відкриття 28 вересня 1853 року він став першим постійним мостовим переходом, який сполучав правий та лівий береги Києва, а також Київську та Чернігівську губернії.

Переправа складалася з чотирьох прольотів по 134 метри, які були розділені шістьма кам’яними биками, та двох напівпрольотів по 68 метрів. Також вона стояла на двох кам'яних підвалинах.

Миколаївський міст. Фото: архів

Першу реконструкцію мосту провели у 1898 році через обміління Дніпра та малу ширину розвідного прогону — це зупиняло розвиток річкового судноплавства.

Міст після реконструкції. Фото: архів

А вже у 1920 році до Києва увійшли польські війська, а коли вони намагалися відступити, то підривали всі мости — тоді Ланцюговий міст був повністю зруйнований.

Зруйнований міст. Фото: архів

Пізніше, у 1925 році, було урочисто відкрити новий міст імені Євгенії Бош. Але у 1941 році його теж підірвали, цього разу підрозділи Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР.

Міст Євгенії Бош. Фото: архів

Міст Євгенії Бош після підриву. Фото: архів

Раніше в мережі показали архівні карти київського метрополітену та назвали станції, які планувалося збудувати.

Також ми писали, що у Києві на території одного з ЖК відкрили перший параметрично спроєктований міст.