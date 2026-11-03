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Главная Киев Столкновение в Петропавловской Борщаговке: машину скорой помощи не имели права использовать

Столкновение в Петропавловской Борщаговке: машину скорой помощи не имели права использовать

Ua ru
3 ноября 2026 02:58
Конфликт в Петропавловской Борщаговке — автомобиль «Мед-престиж» был продан, а компания не работает Следствие Инфо
Валентина Молодая, представившаяся владелицей частной клиники "Мед-престиж". Фото: Следствие Инфо

Вчера, в понедельник, 2 ноября, в Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошли столкновения возле частного дома, где находились военнослужащие НГУ. На данный момент имеется информация, что «скорая», прибывшая на место происшествия, была продана два года назад, а «врач» не имела права представляться владелицей частной клиники «Медпрестиж», поскольку компания не работает.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Следствие Инфо».

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Кто распространил информацию о незаконном удержании военных и было ли право использовать "скорую"

Отметим, что вчера на место событий в Петровской Борщаговке перед столкновениями прибыл автомобиль скорой помощи под брендом «Мед-престиж». Из этой машины вышла женщина, которая представилась Валентиной и назвала себя владелицей частной клиники "Мед-престиж".

Как выяснили СМИ, именно она распространила информацию о якобы незаконном удержании военных, что, в свою очередь, привело к столкновениям возле дома.

"Начали собираться люди. Указанная гражданка начала распространять информацию о том, что там находятся люди, которые, по её мнению, незаконно лишены свободы и нуждаются в немедленной медицинской помощи. Ну и после этого уже начали прибывать как местные жители, так и представители правоохранительных органов", — рассказал изданию "Следство Инфо" Борис Бреус, начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Киевской области.

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Также журналисты выяснили, что женщина, представившаяся владелицей "Мед-престижа", — 49-летняя Валентина Молодая. Судя по странице женщины в Instagram, она является владелицей клиники пластической и эстетической хирургии "Молода-я".

Теперь о машине скорой помощи. Известно, что ООО "Мед-престиж" было зарегистрировано в феврале 2012 года в Николаеве. Владельцем этой компании является гражданин Израиля Михаил Фурман, который ранее имел российское гражданство, но после начала полномасштабной войны отказался от него (примерно в 2023–2024 годах).

В частности, журналисты "Следство Инфо" связались с Фурманом и узнали от него, что частная клиника "Мед-престиж" прекратила свою деятельность в 2023 году, однако ООО не закрыто. Михаил Фурман сообщил, что у компании было пять машин скорой помощи, из которых одну передали николаевским военным, а остальные четыре — продали.

Он уточнил, что автомобиль, который прибыл в Петропавловскую Борщаговку, был продан последним в 2024 году. Однако новые владельцы должны были удалить логотипы «Мед-престижа» и не имели права использовать транспорт в таком виде.

"Условия продажи были таковы, что они должны были удалить все наши логотипы "Мед-престижа". Они не имеют права ездить с моей торговой маркой. И представляться владелицей она тоже не имеет права", — добавил Фурман.

Конфликт в Петропавловской Борщаговке

Как сообщали Новини.LIVE, в 1-м корпусе НГУ "Азов" прокомментировали инцидент в Петропавловской Борщаговке. Согласно их заявлению, частный дом является пунктом дислокации, и в нем находились мобилизованные и военные, которые были задержаны после СЗЧ и ожидали распределения по воинским частям для дальнейшей службы.

Также мы писали, что на столкновения отреагировал командующий группировкой войск «Азов» в составе 1-го корпуса Нацгвардии Денис «Редис». Он подчеркнул, что такой инцидент выгоден России, поскольку враг заинтересован в расколе украинского общества.

скорая помощь конфликт Киевская область Нацгвардия Петропавловская Борщаговка
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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