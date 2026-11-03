Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці

Валентина Молода, яка представилася власницею приватної клініки "Мед-престиж". Фото: Слідство Інфо

Вчора у понеділок, 2 листопада, у Петропавлівській Борщагівці на Київщині сталися сутички біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці НГУ. Наразі є інформація, що швидка, яка прибула на місце події, два роки як була продана, а "лікарка" не мала права представлятися власницею приватної клініки "Медпрестиж", оскільки компанія не працює.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Слідство інфо".

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Хто поширив інформацію про незаконне утримання військових та чи було право використовувати "швидку"

Зауважимо, що вчора на місце подій у Петровську Борщагівку перед сутичками прибув автомобіль швидкої допомоги під брендом "Мед-престиж". З цього авто вийшла жінка, яка представилася Валентиною і назвала себе власницею приватної клініки "Мед-престиж".

Як з'ясували ЗМІ, саме вона поширила інформацію про нібито незаконне утримання військових, що у свою чергу призвело до сутичок біля будинку.

"Почали збиратися люди. Дана громадянка почала поширювати інформацію, що там перебувають люди, які, на її думку, незаконно позбавлені волі, і потребують негайно медичної допомоги. Ну і після цього вже почали прибувати як місцеві мешканці, так і представники правоохоронних органів", — розповів виданню "Слідство Інфо" Борис Бреус, начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області.

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Також журналісти з'ясували, що жінка, яка представилася власницею "Мед-престижу" — 49-річна Валентина Молода. Судячи зі сторінки жінки в Instagram, вона є власницею кліники пластичної та естетичних хірургії "Молода-я".

Тепер щодо автомобіля швидкої. Відомо, що ТОВ "Мед-престиж" була зареєстрована у лютому 2012 року в Миколаєві. Власник цієї компанії є громадянин Ізраїлю Михайло Фурман, який раніше мав громадянство Росії, але після початку повномасштабної війни відмовився від нього (приблизно у 2023-2024 роках).

Зокрема журналісти "Слідство Інфо" зв'язалися з Фурманом та дізналися від нього, що приватна клініка "Мед-престиж" припинила свою діяльність у 2023 році, однак ТОВ не закрита. Михайло Фурман поінформував, що у компанії було п'ять автомобілів швидкої, з яких одну віддали миколаївським військовим, а інші чотири — продали.

Він уточнив, що автомобіль, який приїхав у Петропавлівську Борщагівку, був проданий останнім у 2024 році. Однак нові власники мали прибрати логотипи "Мед-престижу" і не мали права використовувати транспорт у такому вигляді.

"Умови продажу були такі, що вони знімуть всі наші "мед-престижівські" логотипи. Вони не мають права їздити з моєю торговою маркою. І представлятися власницею вона теж не має права", — додав Фурман.

Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці

Як повідомляли Новини.LIVE, у 1-му корпусі НГУ "Азов" прокоментували інцидент у Петропавлівській Борщагівці. Згідно їх заяви, приватний будинок є пунктом дислокації, і в ньому перебували мобілізовані та військові, які були затримані після СЗЧ та очікували розподілу до військових частин для подальшої служби.

Також ми писали, що на сутички відреагував командувач угруповання військ "Азов" у складі 1-го корпусу Нацгвардії Денис "Редіс". Він наголосив, що такий інцидент вигідний для Росії, оскільки ворог зацікавлений у розділенні українського суспільства.