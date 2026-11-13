Директор департамента рассмотрения жалоб и проведения проверок Офиса военного омбудсмена Валерий Кривонос. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Офис военного омбудсмена планирует повторно опросить мужчин, мобилизованных из Петропавловской Борщаговки. Во время предыдущего общения представителям учреждения не удалось подробно поговорить со всеми. Один из мужчин сообщил, что получил травму руки в результате падения во время мобилизации.

Об этом заявил директор департамента рассмотрения жалоб и проведения проверок Офиса военного омбудсмена Валерий Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии в пятницу, 13 ноября, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Почему мобилизованных из Борщаговки хотят опросить повторно

Во время заседания парламентской временной следственной комиссии (ВСК) Валерий Кривонос пояснил, что во время пребывания на месте событий в Петропавловской Борщаговке представителям Офиса было сложно пообщаться со всеми мужчинами. В частности, этому мешали толпа, шум и отсутствие освещения.

Также Кривонос рассказал об одном из мужчин, у которого была травма руки. Тот объяснил, что упал во время мобилизации.

В Офисе военного омбудсмена хотят повторно получить объяснения от всех мобилизованных — в более спокойных условиях. Сейчас представители учреждения выясняют, где находятся мужчины.

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Кривонос заверил, что Офис намерен разыскать их независимо от местонахождения и получить объяснения.

"Кстати, мы обратились сейчас к командованию с просьбой предоставить нам возможность пообщаться с этими людьми; пока что мы не знаем, где они находятся в данный момент. Есть данные о том, что они уже отправлены на БЗВП. Но я уверен, что мы их все равно найдем, где бы они ни находились, и объяснения такого рода от них получим", — подчеркнул Кривонос.

Новини.LIVE сообщали, что в Петропавловской Борщаговке после столкновений с военными под стражу отправили 13 фигурантов. По данным полиции, среди организаторов провокаций была местная жительница, которая подстрекала толпу к конфликту, а ее сообщники повреждали транспорт Национальной гвардии. Правоохранители провели 14 обысков и объявили подозрения участникам беспорядков.

Новини.LIVE писали, что правоохранители установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Из них 27, по данным полиции, принимали активное участие в противоправных действиях, а ещё 24 — подстрекали толпу и провоцировали конфликты с правоохранителями и военными. В ходе столкновений были повреждены четыре служебных автомобиля полиции и автобус Нацгвардии, а расследование продолжается.