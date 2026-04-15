Україна
Теракт в Броварах: следствие подтверждает причастность спецслужб РФ

Теракт в Броварах: следствие подтверждает причастность спецслужб РФ

Дата публикации 15 апреля 2026 23:28
Задержание подозреваемого в теракте. Фото: Офис генпрокурора

По делу о теракте в Броварах Киевской области задержаны двое подозреваемых. Следствие рассматривает причастность российских спецслужб к организации преступления, а фигурантам уже сообщено о подозрении.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал руководитель Киевской областной прокуратуры Дмитрий Прокудин в эфире День.LIVE.

Правоохранители расследуют теракт в Броварах

По словам прокурора, сторона обвинения настаивает на самой строгой мере пресечения — содержании под стражей без права внесения залога на время досудебного расследования.

Он отметил, что следствие фиксирует признаки причастности российских спецслужб.

"Мы уверены, что это российский след. Мы это видим по собранным материалам и по почерку, по массовости таких случаев", — заявил Прокудин.

Читайте также:

Также, по его словам, организаторы используют подобные схемы вербовки исполнителей, а аналогичный теракт недавно произошел в Бучанском районе. Прокудин добавил, что враг выбирает символические даты для таких атак, в частности накануне годовщины деоккупации Бучи.

Теракт в Броварах — что известно

Во вторник, 14 апреля, в Броварах прогремел мощный взрыв вблизи частного жилого дома. Во время инцидента получил ранения мужчина.

По горячим следам правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Ими оказались 23-летний житель Броваров и его 17-летнего сообщник из Черновицкой области.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 марта в Буче прогремели два взрыва вблизи многоквартирного дома, в результате которых ранения получили двое правоохранителей. В Нацполиции сообщили, что подозреваемого в совершении теракта могли завербовать через компьютерную игру.

Впоследствии стало известно, что второй взрыв произошел уже после прибытия правоохранителей на место происшествия. По данным следствия, он был направлен именно на поражение полицейских и других людей, которые находились рядом.

Правоохранители объявили подозрение 21-летнему жителю Бучи, которого считают причастным к теракту. Позже суд в Киеве избрал ему меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

 

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
