Стрельба в Киеве: количество погибших возросло до шести человек

Дата публикации 18 апреля 2026 19:15
Место стрельбы. Фото: Новини.LIVE

В Киеве возросло количество погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе 18 апреля. В результате трагедии погибли шесть человек, по меньшей мере 15 человек получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление городского головы столицы Виталия Кличко.

Еще один человек погиб в результате стрельбы в Киеве

По данным медиков, сначала сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в больнице умерла еще одна раненая женщина в возрасте около 30 лет.

Также известно, что по меньшей мере 10 человек были госпитализированы после нападения.

Кроме этого, медики оказали помощь еще шестерым пострадавшим непосредственно на месте происшествия. Среди них — четырехмесячный ребенок, который отравился угарным газом в квартире рядом с помещением, которое поджег стрелок до нападения. Родители младенца от госпитализации отказались.

Сейчас продолжается уточнение данных обо всех пострадавших и обстоятельствах трагедии.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот из Telegram

Стрельба в Киеве 18 апреля — что известно

Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля в Голосеевском районе столицы неизвестный мужчина открыл стрельбу посреди улицы. Впоследствии стрелок захватил заложников в спермаркете.

Во время штурма спецназовцы КОРДа ликвидировали злоумышленника, который отказался идти на контак с переговорной группой и открыл огонь по заложникам и сотрудникам полиции. Стрелком оказался 58-летний уроженец Москвы, который имел украинское гражданство.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Глава государства поручил главе МВД и главе Нацполиции провести расследование и предоставить обществу всю проверенную информацию.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
