Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Стрілянина у Києві: кількість загиблих зросла до шести осіб

Стрілянина у Києві: кількість загиблих зросла до шести осіб

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 19:15
Місце стрілянини. Фото: Новини.LIVE

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок стрілянини у Голосіївському районі 18 квітня. У результаті трагедії загинуло шестеро людей, щонайменше 15 людей отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міського голови столиці Віталія Кличка.

Ще одна людина загинула внаслідок стрілянини у Києві

За даними медиків, спочатку повідомлялося про п'ятьох загиблих, однак згодом у лікарні померла ще одна поранена жінка віком близько 30 років.

Також відомо, що щонайменше 10 осіб були госпіталізовані після нападу.

Окрім цього, медики надали допомогу ще шістьом постраждалим безпосередньо на місці події. Серед них — чотиримісячна дитина, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із помешканням, яке підпалив стрілець до нападу. Батьки немовляти від госпіталізації відмовилися.

Наразі триває уточнення даних про всіх постраждалих та обставини трагедії.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот з Telegram

Стрілянина у Києві 18 квітня — що відомо

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня у Голосіївському районі столиці невідомий чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці. Згодом стрілець захопив заручників у супермаркеті.

Під час штурму спецпризначенці КОРДу ліквідували зловмисника, який відмовився йти на контакт з перемовною групою та відкрив вогонь по заручниках і працівниках поліції. Стрільцем виявився 58-річний уродженець Москви, який мав українське громадянство.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Глава держави доручив главі МВС і голові Нацполіції провести розслідування та надати суспільству усю перевірену інформацію.

Київ стрілянина загиблі
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації