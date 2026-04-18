Стрілянина у Києві: кількість загиблих зросла до шести осіб

Місце стрілянини.

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок стрілянини у Голосіївському районі 18 квітня. У результаті трагедії загинуло шестеро людей, щонайменше 15 людей отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міського голови столиці Віталія Кличка.

Ще одна людина загинула внаслідок стрілянини у Києві

За даними медиків, спочатку повідомлялося про п'ятьох загиблих, однак згодом у лікарні померла ще одна поранена жінка віком близько 30 років.

Також відомо, що щонайменше 10 осіб були госпіталізовані після нападу.

Окрім цього, медики надали допомогу ще шістьом постраждалим безпосередньо на місці події. Серед них — чотиримісячна дитина, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із помешканням, яке підпалив стрілець до нападу. Батьки немовляти від госпіталізації відмовилися.

Наразі триває уточнення даних про всіх постраждалих та обставини трагедії.

Повідомлення Віталія Кличка.

Стрілянина у Києві 18 квітня — що відомо

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня у Голосіївському районі столиці невідомий чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці. Згодом стрілець захопив заручників у супермаркеті.

Під час штурму спецпризначенці КОРДу ліквідували зловмисника, який відмовився йти на контакт з перемовною групою та відкрив вогонь по заручниках і працівниках поліції. Стрільцем виявився 58-річний уродженець Москви, який мав українське громадянство.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Глава держави доручив главі МВС і голові Нацполіції провести розслідування та надати суспільству усю перевірену інформацію.