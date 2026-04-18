Зеленский: Из-за стрельбы в Киеве погибли пять человек

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил главе государства о ликвидации нападавшего в Киеве, который открыл огонь по обычным людям. Сейчас выясняются все обстоятельства. Известно о пяти погибших.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление Президента Украины.

Зеленский о стрельбе в Киеве

"По состоянию на сейчас 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами. Всем оказывается необходимая помощь. Четырех заложников удалось спасти", - говорится в сообщении.

