В Киеве произошла стрельба: полиция разыскивает злоумышленника
В Святошинском районе Киева произошла стрельба. На улице Мечты неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy совершил несколько выстрелов. Теперь его разыскивают правоохранители.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Полиция Киева разыскивает водителя, который совершил выстрелы в Святошинском районе. Около 14:30 в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что по улице Мечты неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy совершил несколько выстрелов", — говорится в сообщении.
По предварительной информации пострадавших в результате стрельбы нет.
"Сейчас все наряды полиции Киева ориентированы на поиски водителя. Введена специальная полицейская операция", — отметили в полиции.
Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля в Киеве произошел теракт. Сначала мужчина устроил стрельбу на улице, а затем захватил заложников в супермаркете. Спецназовцы ликвидировали нападавшего.
Впоследствии в сети появилось видео, как двое полицейских убегают во время обстрелов. Глава МВД Игорь Клименко назвал это "большим позором". Суд уже избрал им меру пресечения, за них внесен залог.