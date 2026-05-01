В Киеве произошла стрельба: полиция разыскивает злоумышленника

Полицейские на улице в Киеве. Фото: пресс-служба полиции

В Святошинском районе Киева произошла стрельба. На улице Мечты неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy совершил несколько выстрелов. Теперь его разыскивают правоохранители.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Мужчина устроил стрельбу на улице в Киеве

"Полиция Киева разыскивает водителя, который совершил выстрелы в Святошинском районе. Около 14:30 в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что по улице Мечты неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy совершил несколько выстрелов", — говорится в сообщении.

По предварительной информации пострадавших в результате стрельбы нет.

"Сейчас все наряды полиции Киева ориентированы на поиски водителя. Введена специальная полицейская операция", — отметили в полиции.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля в Киеве произошел теракт. Сначала мужчина устроил стрельбу на улице, а затем захватил заложников в супермаркете. Спецназовцы ликвидировали нападавшего.

Впоследствии в сети появилось видео, как двое полицейских убегают во время обстрелов. Глава МВД Игорь Клименко назвал это "большим позором". Суд уже избрал им меру пресечения, за них внесен залог.