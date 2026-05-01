Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве произошла стрельба: полиция разыскивает злоумышленника

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 15:25
Полицейские на улице в Киеве. Фото: пресс-служба полиции

В Святошинском районе Киева произошла стрельба. На улице Мечты неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy совершил несколько выстрелов. Теперь его разыскивают правоохранители.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Мужчина устроил стрельбу на улице в Киеве

"Полиция Киева разыскивает водителя, который совершил выстрелы в Святошинском районе. Около 14:30 в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что по улице Мечты неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy совершил несколько выстрелов", — говорится в сообщении.

По предварительной информации пострадавших в результате стрельбы нет.

"Сейчас все наряды полиции Киева ориентированы на поиски водителя. Введена специальная полицейская операция", — отметили в полиции.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля в Киеве произошел теракт. Сначала мужчина устроил стрельбу на улице, а затем захватил заложников в супермаркете. Спецназовцы ликвидировали нападавшего.

Впоследствии в сети появилось видео, как двое полицейских убегают во время обстрелов. Глава МВД Игорь Клименко назвал это "большим позором". Суд уже избрал им меру пресечения, за них внесен залог.

Киев стрельба полиция
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации