Стрілянина у Києві: поліція затримала підозрюваного
У Києві затримали водія, який вчинив стрілянину у Святошинському районі 1 травня. Правоохоронці розшукали чоловіка в одному з селищ у Київській області.
"Поліція Києва затримала водія, який вчинив стрілянину у Святошинському районі. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчі інкримінували подію як хуліганство", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що сьогодні на вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів. Стрільцем виявився 46-річний мешканець Київської області. Під час обшуку його автомобіля зброї там не знайшли.
В результаті слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини.
Як писали Новини.LIVE, 25 квітня постріли лунали у Бучі. Чоловіка, який відкрив вогонь поблизу стадіону, затримали поліцейські.
А 18 квітня теракт стався у Києві. Спочатку чоловік влаштував стрілянину на вулиці, а згодом захопив заручників у супермаркеті. Спецприщначенці ліквідували нападника.