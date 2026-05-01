Стрілянина у Києві: поліція затримала підозрюваного

Затримання чоловіка, який здійснив стрілянину. Фото: Нацполіція

У Києві затримали водія, який вчинив стрілянину у Святошинському районі 1 травня. Правоохоронці розшукали чоловіка в одному з селищ у Київській області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва.

Стрілянина у Києві 1 травня

"Поліція Києва затримала водія, який вчинив стрілянину у Святошинському районі. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчі інкримінували подію як хуліганство", — йдеться у повідомленні.

Обшуки автомобіля стрільця. Фото: Нацполіція

Затримання стрільця. Фото: Нацполіція

Відомо, що сьогодні на вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів. Стрільцем виявився 46-річний мешканець Київської області. Під час обшуку його автомобіля зброї там не знайшли.

В результаті слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Як писали Новини.LIVE, 25 квітня постріли лунали у Бучі. Чоловіка, який відкрив вогонь поблизу стадіону, затримали поліцейські.

А 18 квітня теракт стався у Києві. Спочатку чоловік влаштував стрілянину на вулиці, а згодом захопив заручників у супермаркеті. Спецприщначенці ліквідували нападника.