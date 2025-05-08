СМИ показали кадры с места стрельбы в Софиевской Борщаговке

Полицейские. Иллюстративное фото: Полиция Киева

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области в четверг, 8 мая, мужчина расстрелял двух человек. По предварительным данным, это был военный и его теща.

Видео с камер наблюдения вблизи места обнародовала УП.

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Убийство на Киевщине

На видео видно, как мужчина расстрелял автомобиль, в котором, вероятно, находился один из погибших.

Затем злоумышленник зашел во двор дома, где по данным УП, расстрелял женщину.

Правоохранители выяснили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов, но потом между ними произошел конфликт по оплате - военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму.

"В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома", — говорится в сообщении.

После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри. Спецназовцы окружили дом и в течение часа задержали мужчину.

Скриншот поста полиции

Скриншот поста полиции

Напомним, полиция задержала мужчину, который расстрелял двух человек в Софиевской Борщаговке.

По словам очевидца, нападавший нес домой дрова и увидел возле своего дома припаркованную машину и сказал, что выяснит, в чем дело. Вскоре сосед услышал звуки выстрелов.