Вбивство на Київщині 8 травня — свідок розповів, як сталася стрілянина

Поліцейські. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Софіївській Борщагівці у четвер, 8 травня, сталася смертельна стрілянина. Свідок розповів, що відбувалося.

Про це 74-річний чоловік розповів у коментарі журналістам "Україна Сейчас".

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Стрілянина на Київщині 8 травня

Нападник ніс додому дрова, коли побачив біля свого будинку припарковану машину. Він сказав, що зараз з’ясує, у чому справа, після чого зайшов на подвір’я. Невдовзі його сусід почув звуки пострілів.

"Заднє скло прострелене та бокове", — зазначив свідок.

Коли все стихло, чоловік вийшов на вулицю й побачив у машині застреленого військового.

Нагадаємо, 8 травня у Київській області сталася смертельна стрілянина. На місце події одразу прибули правоохоронці.

Згодом нападника затримали. У поліції розповіли, що він вбив військового та його тещу через конфлікт щодо продажу зброї.