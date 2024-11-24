Стрельба в гостинице Киева 23 ноября — стрелка задержали

Стрельба в гостинице в Киеве — полиция задержала стрелка
Полиция задержала стрелка, который 23 ноября начал стрельбу в отеле Sky Loft в Киеве В результате его действий погиб мужчина.
Об этом сообщили в полиции Киева в воскресенье, 24 ноября.
Задержание стрелка в Киеве
"Стрелка, который совершил стрельбу в гостинице и смертельно ранил мужчину, задержали", — говорится в сообщении.
Больше деталей обещают впоследствии.
Что предшествовало
Напомним, вечером 23 ноября в Киеве произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а еще двое получили ранения.
Незадолго стало известно, что событие произошло в отеле Sky Loft, а в сети показали видео стрельбы.
Местные Telegram-каналы сообщали, что к инциденту может быть причастен житель Днепра.
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