Стрельба в гостинице Киева 23 ноября — стрелка задержали

Криминалисты на месте преступления. Иллюстративное фото: МВД

Полиция задержала стрелка, который 23 ноября начал стрельбу в отеле Sky Loft в Киеве В результате его действий погиб мужчина.

Об этом сообщили в полиции Киева в воскресенье, 24 ноября.

Читайте также:

Задержание стрелка в Киеве

"Стрелка, который совершил стрельбу в гостинице и смертельно ранил мужчину, задержали", — говорится в сообщении.

Больше деталей обещают впоследствии.

Скриншот сообщения полиции Киева

Что предшествовало

Напомним, вечером 23 ноября в Киеве произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Незадолго стало известно, что событие произошло в отеле Sky Loft, а в сети показали видео стрельбы.

Местные Telegram-каналы сообщали, что к инциденту может быть причастен житель Днепра.