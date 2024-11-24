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Стрілянина в готелі у Києві — поліція затримала стрілка

24 листопада 2024 11:25
Карина Приходько - Редактор
Стрілянина в готелі Києва 23 листопада — стрілка затримали
Криміналісти на місці злочину. Ілюстративне фото: МВС
Карина Приходько - Редактор

Поліція затримала стрілка, який 23 листопада розпочав стрілянину у готелі Sky Loft  в Києві. Внаслідок його дій загинув чоловік.

Про це повідомили в поліції Києва у неділю, 24 листопада. 

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"Стрілка, який вчинив стрілянину в готелі та смертельно поранив чоловіка, затримано", — йдеться у повідомлені. 

Більше деталей обіцяють згодом.

стрілянина в Києві 23 листопада
Скриншот допису поліції Києва

Що передувало 

Нагадаємо, ввечері 23 листопада у Києві трапилася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Незадовго стало відомо, що подія трапилася в готелі Sky Loft, а в мережі показали відео стрілянини

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що до інциденту може бути причетним мешканець Дніпра

Київ вбивство стрілянина поліція готелі

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