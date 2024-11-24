Стрілянина в готелі Києва 23 листопада — стрілка затримали

Стрілянина в готелі у Києві — поліція затримала стрілка
Поліція затримала стрілка, який 23 листопада розпочав стрілянину у готелі Sky Loft в Києві. Внаслідок його дій загинув чоловік.
Про це повідомили в поліції Києва у неділю, 24 листопада.
Затримання стрілка у Києві
"Стрілка, який вчинив стрілянину в готелі та смертельно поранив чоловіка, затримано", — йдеться у повідомлені.
Більше деталей обіцяють згодом.
Що передувало
Нагадаємо, ввечері 23 листопада у Києві трапилася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Незадовго стало відомо, що подія трапилася в готелі Sky Loft, а в мережі показали відео стрілянини.
Місцеві Telegram-канали повідомляли, що до інциденту може бути причетним мешканець Дніпра.
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