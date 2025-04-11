Расширение полномочий Кличко приостановил суд — Ткаченко

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

Решение Киевсовета о расширении полномочий городского головы Виталия Кличко приостановили. По этому поводу подали иск в суд.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в пятницу, 11 апреля.

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Суд приостановил решение Киевсовета о расширении полномочий мэра Киева Виталия Кличко. Как сообщил Тимур Ткаченко, он лично подал иск в суд.

"Решение Киевсовета о расширении Кличко своих полномочий приостановлено судом, суд изучает его законность. Я лично подал иск. Сообщаю об этом прямо и прозрачно. Будет не кулуарщина, как они привыкли. А будет Закон", — отметил Ткаченко.

Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что Киевсовет проголосовал за расширение полномочий Кличко. В ответ на это Тимур Ткаченко заявил, что таким образом хотят подавить влияние КГВА.

Также ранее Ткаченко выступил с заявлением о том, что усилия городских властей Киева направлены борьбу с ним лично. Он заявил, что чиновники распространяют неправдивую информацию.