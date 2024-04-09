Убийство подростка в фуникулере в Киеве — суд избрал меру пресечения подозреваемому

Подозреваемый в зале суда. Фото: Новини.LIVE

В Киеве Печерский районный суд постановил отправить милиционера, подозреваемого в убийстве юноши на станции фуникулера, под стражу на 60 суток. Он пробудет в СИЗО до 5 июня.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец во вторник, 9 апреля.

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Печерский районный суд Киева на 60 суток без права на залог арестовал подозреваемого в убийстве подростка у фуникулера в Киеве.

Фигурант пробудет под стражей до 5 июня, после чего будет принято новое решение.

Подозреваемый в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Убийство в фуникулере

В Киеве на фуникулере в воскресенье, 7 апреля, произошел несчастный случай. Один из пассажиров скончался из-за ран, вызванных разбитыми стеклами в транспорте.

В результате смерти молодого парня на киевской фуникулерной станции Государственное бюро расследований инициировало начало уголовного производства. Известно, что нападавший являлся сотрудником правоохранительного ведомства.