Убийство подростка в фуникулере в Киеве — суд избрал меру пресечения подозреваемому
В Киеве Печерский районный суд постановил отправить милиционера, подозреваемого в убийстве юноши на станции фуникулера, под стражу на 60 суток. Он пробудет в СИЗО до 5 июня.
Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец во вторник, 9 апреля.
Мера пресечения для убийцы в фуникулере
Печерский районный суд Киева на 60 суток без права на залог арестовал подозреваемого в убийстве подростка у фуникулера в Киеве.
Фигурант пробудет под стражей до 5 июня, после чего будет принято новое решение.
Убийство в фуникулере
В Киеве на фуникулере в воскресенье, 7 апреля, произошел несчастный случай. Один из пассажиров скончался из-за ран, вызванных разбитыми стеклами в транспорте.
В результате смерти молодого парня на киевской фуникулерной станции Государственное бюро расследований инициировало начало уголовного производства. Известно, что нападавший являлся сотрудником правоохранительного ведомства.
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