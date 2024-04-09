Вбивство підлітка у фунікулері в Києві — суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Підозрюваний у залі суду. Фото: Новини.LIVE

У Києві Печерський районний суд ухвалив відправити правоохоронця, підозрюваного у вбивстві юнака на станції фунікулеру, під варту на 60 діб. Він пробуде в СІЗО до 5 червня.

Про це повідомила кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець у вівторок, 9 квітня.

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Запобіжний захід для вбивці у фунікулері

Печерський районий суд Києва на 60 діб без права на заставу арештував підозрюваного у вбивстві підлітка біля фунікулера в Києві.

Фігурант пробуде під вартою до 5 червня, після чого буде прийняте нове рішення.

Підозрюваний у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Вбивство у фунікулері

У Києві на фунікулері в неділю, 7 квітня, стався нещасний випадок. Один із пасажирів помер через рани, спричинені розбитим склом в транспорті.

Внаслідок смерті молодого хлопця на київській фунікулерній станції Державне бюро розслідувань ініціювало початок кримінального провадження. Відомо, що нападник був співробітником правоохоронного відомства.