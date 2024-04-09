Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Вбивство підлітка у фунікулері в Києві — суд обрав запобіжний захід підозрюваному arrow

Вбивство підлітка у фунікулері в Києві — суд обрав запобіжний захід підозрюваному

9 квітня 2024 16:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вбивство підлітка у фунікулері в Києві — суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Підозрюваний у залі суду. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві Печерський районний суд ухвалив відправити правоохоронця, підозрюваного у вбивстві юнака на станції фунікулеру, під варту на 60 діб. Він пробуде в СІЗО до 5 червня.

Про це повідомила кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець у вівторок, 9 квітня.

Читайте також:

Запобіжний захід для вбивці у фунікулері

Печерський районий суд Києва на 60 діб без права на заставу арештував підозрюваного у вбивстві підлітка біля фунікулера в Києві.

Фігурант пробуде під вартою до 5 червня, після чого буде прийняте нове рішення.

вбивство
Підозрюваний у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Вбивство у фунікулері

У Києві на фунікулері в неділю, 7 квітня, стався нещасний випадок. Один із пасажирів помер через рани, спричинені розбитим склом в транспорті.

Внаслідок смерті молодого хлопця на київській фунікулерній станції Державне бюро розслідувань ініціювало початок кримінального провадження. Відомо, що нападник був співробітником правоохоронного відомства.

Київ
суд
вбивство
Україна
злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку