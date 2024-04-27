Суд отправил председателя Броварской РГА под стражу

Мужские руки в наручниках. Иллюстративное фото: Istock

Шевченковский суд Киева принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении Владимира Майбоженко на 59 дней. Его обвиняют в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает издание "Страна UA" в субботу, 27 апреля.

Читайте также:

Мера предосторожности для Майбоженко

Подозреваемый в совершении ДТП Владимир Майбоженко, в результате которого были пострадавшие люди в Броварах, был приведен в Шевченковский суд Киева для принятия соответствующего решения.

Учитывая серьезность преступления, суд принял решение о содержании Майбоженко под стражей без возможности внесения залога сроком в 59 дней.

ДТП в Броварах

Напомним, что инцидент произошел 26 апреля 2024 года в Броварах, когда Майбоженко за рулем автомобиля проехал перекресток на красный свет , выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. По данным тестирования прибором Drager, у водителя было обнаружено содержание алкоголя 2.31 промилле, что свидетельствует о значительном превышении допустимой нормы.

В результате этого ДТП четыре человека, среди которых один ребенок, были госпитализированы в больницу. Медицинская экспертиза показала, что двум пострадавшим диагностированы тяжелые телесные повреждения, они находятся в реанимационном отделении. Еще двое пострадавших получили телесные повреждения средней степени тяжести.

В настоящее время врачи продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим в ДТП при участии председателя Броварской районной государственной администрации. Четверо человек находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.

Напомним, что до этого глава Броварской районной военной администрации Владимир Майбоженко получил подозрение.