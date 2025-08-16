Видео
Суд отправил под арест чиновника КГГА — прокуратура это обжалует

Суд отправил под арест чиновника КГГА — прокуратура это обжалует

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 18:16
Двух чиновников КГГА подозревают в растрате — суд избрал меру пресечения
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Суд избрал меру пресечения руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации и бывшему директору коммунального предприятия "АТП КГГА". Прокуратура намерена обжаловать принятое решение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в субботу, 16 августа.

Читайте также:

Руководителю аппарата КГГА и экс-директору "АТП КГГА" избрали меру пресечения

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения должностным лицам. После рассмотрения материалов дела и предоставленных стороной обвинения доказательств суд признал подозрение обоснованным и назначил подозреваемым ночной домашний арест.

Кроме того, постановлением суда на обоих подозреваемых наложен ряд процессуальных обязанностей. Они не имеют права покидать территорию Киева и области без согласования со следователем или прокурором, обязаны сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от контактов с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, а также сдать документы для выезда за границу.

Срок действия меры пресечения определен до 13 октября 2025 года.

Однако в прокуратуре заявили о том, что намерены обжаловать решение суда из-за отказа в отстранении руководителя аппарата КГГА от должности.

Суд відправив під арешт Загуменного та ексдиректора АТП КМДА
Заявление Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, 14 августа в прокуратуре сообщили о том, что должностным лицам было объявлено о подозрении в растрате бюджетных средств на сумму 1,3 млн гривен путем злоупотребления служебным положением.

Как стало известно, речь идет о руководителе аппарата КГГА Дмитрии Загуменном. В начале августа журналисты Bihus.Info сообщили о вероятном участии чиновника в "сером" рынке такси, который действовал во время комендантского часа.

Также выяснилось, что руководитель аппарата КГГА был на праздновании дня рождения заместителя мэра Киева Дмитрия Поворозника, которое состоялось в день траура по жертвам российской атаки 24 апреля.

суд КГГА прокуратура расследование арест
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
