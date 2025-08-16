Двух чиновников КГГА подозревают в растрате — суд избрал меру пресечения

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Суд избрал меру пресечения руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации и бывшему директору коммунального предприятия "АТП КГГА". Прокуратура намерена обжаловать принятое решение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в субботу, 16 августа.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения должностным лицам. После рассмотрения материалов дела и предоставленных стороной обвинения доказательств суд признал подозрение обоснованным и назначил подозреваемым ночной домашний арест.

Кроме того, постановлением суда на обоих подозреваемых наложен ряд процессуальных обязанностей. Они не имеют права покидать территорию Киева и области без согласования со следователем или прокурором, обязаны сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от контактов с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, а также сдать документы для выезда за границу.

Срок действия меры пресечения определен до 13 октября 2025 года.

Однако в прокуратуре заявили о том, что намерены обжаловать решение суда из-за отказа в отстранении руководителя аппарата КГГА от должности.

Напомним, 14 августа в прокуратуре сообщили о том, что должностным лицам было объявлено о подозрении в растрате бюджетных средств на сумму 1,3 млн гривен путем злоупотребления служебным положением.

Как стало известно, речь идет о руководителе аппарата КГГА Дмитрии Загуменном. В начале августа журналисты Bihus.Info сообщили о вероятном участии чиновника в "сером" рынке такси, который действовал во время комендантского часа.

Также выяснилось, что руководитель аппарата КГГА был на праздновании дня рождения заместителя мэра Киева Дмитрия Поворозника, которое состоялось в день траура по жертвам российской атаки 24 апреля.