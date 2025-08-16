Двох посадовців КМДА підозрюють у розтраті — суд обрав запобіжний захід

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Суд обрав запобіжний захід керівнику апарату Київської міської державної адміністрації та колишньому директору комунального підприємства "АТП КМДА". Прокуратура має намір оскаржити ухвалене рішення.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у суботу, 16 серпня.

Керівнику апарату КМДА та ексдиректору "АТП КМДА" обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід посадовцям. Після розгляду матеріалів справи та наданих стороною обвинувачення доказів суд визнав підозру обґрунтованою та призначив підозрюваним нічний домашній арешт.

Крім того, ухвалою суду на обох підозрюваних накладено низку процесуальних обов'язків. Вони не мають права залишати територію Києва та області без погодження зі слідчим або прокурором, зобов'язані повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від контактів з іншими підозрюваними та свідками у справі, а також здати документи для виїзду за кордон.

Строк дії запобіжних заходів визначено до 13 жовтня 2025 року.

Однак у прокуратурі заявили про те, що мають намір оскаржити рішення суду через відмову у відстороненні керівника апарату КМДА від посади.

Нагадаємо, 14 серпня у прокуратурі повідомили про те, що посадовцям було оголошено про підозру у розтраті бюджетних коштів на суму 1,3 млн гривень шляхом зловживання службовим становищем.

Як стало відомо, йдеться про керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного. На початку серпня журналісти Bihus.Info повідомили про ймовірну участь посадовця у "сірому" ринку таксі, що діяв під час комендантської години.

Також з'ясувалося, що керівник апарату КМДА був на святкуванні дня народження заступника мера Києва Дмитра Поворозника, яке відбулося в день жалоби за жертвами російської атаки 24 квітня.