Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Суд відправив під арешт посадовця КМДА — прокуратура це оскаржить

Суд відправив під арешт посадовця КМДА — прокуратура це оскаржить

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 18:16
Двох посадовців КМДА підозрюють у розтраті — суд обрав запобіжний захід
Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Суд обрав запобіжний захід керівнику апарату Київської міської державної адміністрації та колишньому директору комунального підприємства "АТП КМДА". Прокуратура має намір оскаржити ухвалене рішення.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у суботу, 16 серпня.

Реклама
Читайте також:

Керівнику апарату КМДА та ексдиректору "АТП КМДА" обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід посадовцям. Після розгляду матеріалів справи та наданих стороною обвинувачення доказів суд визнав підозру обґрунтованою та призначив підозрюваним нічний домашній арешт.

Крім того, ухвалою суду на обох підозрюваних накладено низку процесуальних обов'язків. Вони не мають права залишати територію Києва та області без погодження зі слідчим або прокурором, зобов'язані повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від контактів з іншими підозрюваними та свідками у справі, а також здати документи для виїзду за кордон.

Строк дії запобіжних заходів визначено до 13 жовтня 2025 року.

Однак у прокуратурі заявили про те, що мають намір оскаржити рішення суду через відмову у відстороненні керівника апарату КМДА від посади.

Суд відправив під арешт Загуменного та ексдиректора АТП КМДА
Заява Київської міської прокуратури. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, 14 серпня у прокуратурі повідомили про те, що посадовцям було оголошено про підозру у розтраті бюджетних коштів на суму 1,3 млн гривень шляхом зловживання службовим становищем.

Як стало відомо, йдеться про керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного. На початку серпня журналісти Bihus.Info повідомили про ймовірну участь посадовця у "сірому" ринку таксі, що діяв під час комендантської години.

Також з'ясувалося, що керівник апарату КМДА був на святкуванні дня народження заступника мера Києва Дмитра Поворозника, яке відбулося в день жалоби за жертвами російської атаки 24 квітня.

суд КМДА прокуратура розслідування арешт
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації